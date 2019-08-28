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رياضة

مدرب الداخلية السابق: أحمد علاء في الأهلي يعيد تجربة سعد سمير

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 06:53 ص
سعد سمير
سعد سمير
عمرو ابوبكر
أكد علاء عبد العال المدير الفني السابق لأندية الداخلية وانبي، أن احمد علاء مدافع الاحمر المعار لفريق طلائع الجيش لم يحصل على فرصه مع المارد الاحمر.

وقال علاء عبد العال في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: احمد علاء سيعيد تجربة سعد سمير، سيخرج للاعارات ثم يعود للاهلي كلاعب أساسي.

واردف علاء عبد العال : اللاعب لم يحصل على فرصة، ولم يلعب في مركزه، لم يكن في أفضل حالاته ولكنه مدافع جيد للغاية.

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