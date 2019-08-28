ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إسماعيل يوسف: ميتشو مدرب يناسب الزمالك.. وهذه نصيحتي له.. فيديو

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 04:23 ص
اسماعيل يوسف
اسماعيل يوسف
محمد رشاد
قال اسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادى الزمالك إن الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفني للفريق الأبيض يمتاز "بالتكتيك" والشخصية وهو ما كان يفتقده لاعب الفريق الأبيض خلال السنوات الماضية.

وأضاف إسماعيل يوسف "تيجانا" خلال حلوله ضيفًا على برنامج الزمالك اليوم أن ميتشو مدير فنى كبير موضحا أنه يجب عدم الاستعجال فى الحكم عليه مؤكدا أنه مع مرور الوقت ستظهر بصمته مع الفريق.

وتابع اسماعيل يوسف: " ميتشو من أول يوم فرض شخصيته على الفريق لكن الطبيعى أن التكتيك وتطبيق بعض الجمل في التدريبات ثم في المباريات سيأخذ وقت".

ويلعب الزمالك ضد مصر المقاصة اليوم الأربعاء على ملعب برج العرب فى إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كاس مصر فى الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

3 مدربين على رادار الزمالك.. والصربي ميلوتين سريدوفيتش الأقرب

مدرب الزمالك.. ميتشو يصل القاهرة خلال ساعات

اخبار الرياضة.. الأهلي يستقر على بديل لاسارتي.. مرتضى منصور يعقد اجتماعا مع ميتشو.. رحيل طارق يحيي

اخبار نادي الزمالك عن يوم 18-8-2019.. خالد الغندور يكشف تفاصيل التعاقد مع ميتشو.. وطارق يحيى: لن أستمر

أول تعليق من مدرب الزمالك الجديد على المنافسين.. فيديو

ايمن حفنى يطالب الزمالك بالموافقة على رحيله إلى المقاصة

ترشيحاتنا

والد الطفل غريق بالوعة الصرف يروي لـ صدى البلد كواليس الحادث ومن المتسبب فيه

حقيقة نسج العنكبوت على الغار ووقوف الحمامتين في الهجرة النبوية

تعرف على الـ 29 المشاركين في دوري أبطال أوروبا وموعد القرعة

جامعة الأزهر توضح حقيقة صورة الموقع الإباحي المثيرة للجدل

حسام حسن يعلن الحرب على الجيل القديم

تركى ال الشيخ يعلن التعاقد مع الصفقة العاشرة لـ ألميريا الإسباني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل صينية الرقاق بالدجاج.. 4 وصفات مختلفة أبرزها بالشاميل

شاهد .. محمد صلاح يشتبك مع أحد زملائه في مران ليفربول

أنيقة وجذابة.. 15 صورة تكشف أناقة إطلالات هيدى كرم فى عيد ميلادها