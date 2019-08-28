إسماعيل يوسف: ميتشو مدرب يناسب الزمالك.. وهذه نصيحتي له.. فيديو

قال اسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادى الزمالك إن الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفني للفريق الأبيض يمتاز "بالتكتيك" والشخصية وهو ما كان يفتقده لاعب الفريق الأبيض خلال السنوات الماضية.





وأضاف إسماعيل يوسف "تيجانا" خلال حلوله ضيفًا على برنامج الزمالك اليوم أن ميتشو مدير فنى كبير موضحا أنه يجب عدم الاستعجال فى الحكم عليه مؤكدا أنه مع مرور الوقت ستظهر بصمته مع الفريق.





وتابع اسماعيل يوسف: " ميتشو من أول يوم فرض شخصيته على الفريق لكن الطبيعى أن التكتيك وتطبيق بعض الجمل في التدريبات ثم في المباريات سيأخذ وقت".



