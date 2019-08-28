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رياضة

حمادة صدقي يكشف عن حقيقة تواجده في الجهاز الفني لـ منتخب مصر

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 04:14 ص
حمادة صدقي
حمادة صدقي
محمد رشاد
كشف حمادة صدقي المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، عن حقيقة أنباء ترشيحه لتدريب منتخب مصر الأول خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه لم يتواصل معه أحد.

وقال حمادة صدقي الذي كان يتولى مهمة المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق القومي قبل سنوات في تصريحات تلفزيونية بفضائية "إم بي سي مصر" عبر برنامج "اللعيب": "لم أتواصل مع حسن شحاته بشأن تدريب المنتخب ، إذا عرض علي تدريب الزمالك سأوافق على الفور، أحب الأهلي ولكن أحب عملي وأنا مدرب محترف".

وتحدث حمادة صدقي عن فترة عمله في الجونة، قائلًا: "أحمد ياسر ريان تطور كثيرًا خلال فترة الـ 6 شهور مع الجونة، اكتسب خبرات كثيرة جدًا، شارك في حوالي 17 مباراة وسجل أهداف حاسمة وتعرض لمواقف صعبة ، لو كان ياسر ريان عاد للأهلي لكان قادر أن يشارك بشكل أساسي معه".

وأردف حمادة صدقي : "وليد أزارو يحتاج لعودة الثقة من جديد، الأهلي عليه ضغوطات كبير ومطلوب من مهاجم الفريق أن يسجل في كل فرصة تأتي ، ياسر ريان لا يقل عن أي لاعب في الأهلي وقادر على أن ينافس أزارو وصلاح ومروان محسن".

واختتم حمادة صدقي: "أحمد حمدي مشروع نجم كبير ولديه رؤية جيدة ومهارة وقادر على المشاركة في أكثر من مركز وقادر على المشاركة مع الأهلي".

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