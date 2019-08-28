الملايكة هي السر.. أحمد صلاح حسني: رسمت تاتو لأمي على كتفي الشمال

كشف الفنان أحمد صلاح حسني؛ أنه وشم «تاتو» على كتفه اليسار باسم والدته مرددا: « أنا عملت اسم امي على كتفي الشمال عشان الملايكة اللي على الشمال اللي يكتب السيئات عشان كده حطيت أمي تحوش عني شوية » .





وأضاف أحمد صلاح حسني خلال استضافته ببرنامج «صاحبة السعادة»؛ المذاع على فضائية «دي إم سي»؛ وتقدمه الإعلامية «إسعاد يونس»؛ انه ايضا كتب على ذراعيه أسماء أولاد أخته لأنه متعلق بهم كثيرا؛ منوها أنه يستعد لكتب وشم جديد باسم والدته.



