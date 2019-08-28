التفاصيل الكاملة لـ إنشاء متحف يضم 1000 قطعة أثرية تؤرخ لعواصم مصر في العاصمة الإدارية

شهد اللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، ووزير الآثار، مراسم توقع بروتوكول تعاون بين المجلس الأعلى للآثار ومجموعة "الماسة"؛ لإنشاء متحف جديد بمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة يضم ألف قطعة أثرية تؤرخ لعواصم مصر المختلفة على مر التاريخ.





وقع البروتوكول الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس للأعلى للآثار، ووليد سامي مدير عام مجموعة "الماسة"، وعقب ذلك تم عرض فيلم مصور عن مدينة الفنون والثقافة ومبنى المتحف وسيناريو العرض المتحفي الخاص به والذي يقع على مساحة 8500 متر مربع.





من جانبه، قال الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار إن توقيع البروتوكول جاء بعد موافقة مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار ووفقا لقانون حماية الآثار وتعديلاته؛ بهدف إقامة متحف للآثار بمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة يضم مجموعة مختلفة من القطع الأثرية التي تعكس ثراء تاريخ مصر الحضاري والثقافي.





وأضاف مصطفى وزيري أن المجلس الأعلى للآثار سيتولى الإدارة والإشراف الأثري على المتحف كما سيقوم باختيار القطع الأثرية التي ستعرض به بالإضافة إلى إعداد تصميم فتارين العرض ووضع سيناريو العرض المتحفي واتخاذ كافة التدابير اللازمة لتوفير الحراسة والتأمين الكامل للقطع.





ولفت الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار إلى أن مدينة الفنون والثقافة ستقوم بتجهيز مبنى المتحف إنشائيا وكافة الخدمات المختلفة من توفير نظم حديثة للإضاءة و تأمين ضد مخاطر الحريق والسرقة.





وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار إلى أن البروتوكول يعد أحد أوجه التعاون والشراكة مع القطاع الحكومي لتطوير وتشغيل خدمات الزائرين بالمواقع والمتاحف الأثرية، حيث وقعت الوزارة عددا من بروتوكولات التعاون مع كل من وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية لتطوير منطقة سقارة الأثرية، و مع محافظتي مرسي مطروح و كفر الشيخ لتطوير وافتتاح متحف الآثار بهما بما يساهم في تنشيط السياحة ورفع الوعي الأثري لدي أبناء المحافظتين.





بدوره، قال الدكتور محمود مبروك مستشار سيناريو العرض المتحفي بوزارة الآثار، إن هذا المتحف يوثق ولأول مرة تاريخ 9 من العواصم المصرية بداية من منف ثم طيبة والمنيا مرورا بالإسكندرية خلال العصر اليوناني والروماني وصولا إلى مدينة الفسطاط والقاهرة الفاطمية والقاهرة الخديوية.



