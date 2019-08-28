بعد النجاح الساحق لـ أغنية Senorita.. كاميلا كابليو تشكر جمهورها

وجهت المغنية العالمية كاميلا كابيلو، رسالة شكر إلى جمهورها حول العالم بعد تصدر أغنيتها Senorita لائحة بيلبورد وتحقيقها نجاحا ساحقًا.





ونشرت كاميلا كابيلو، فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام من حفل توزيع جوائز الـ ام تي في أثناء غنائها مع المغني الأمريكي شون مينديز الذي يشاركها في الـ"ديو".





وعلقت كاميلا كابيلو، على الفيديو :" شكرا من أجل دعمكم لتصبح الاغنية الاولى في بيلبورد وانكم منحتوني فرصة الغناء مع شون مينديز".



