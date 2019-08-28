ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد النجاح الساحق لـ أغنية Senorita.. كاميلا كابليو تشكر جمهورها

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 03:54 ص
كاميلا كابليو
كاميلا كابليو
شروق إبراهيم
وجهت المغنية العالمية كاميلا كابيلو، رسالة شكر إلى جمهورها حول العالم بعد تصدر أغنيتها Senorita لائحة بيلبورد وتحقيقها نجاحا ساحقًا.

ونشرت كاميلا كابيلو، فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام من حفل توزيع جوائز الـ ام تي في أثناء غنائها مع المغني الأمريكي شون مينديز الذي يشاركها في الـ"ديو".

وعلقت كاميلا كابيلو، على الفيديو :" شكرا من أجل دعمكم لتصبح الاغنية الاولى في بيلبورد وانكم منحتوني فرصة الغناء مع شون مينديز".

وحقق كليب senorita منذ طرحه على يوتيوب، 512 مليون مشاهدة وذلك عقب مرور شهرين فقط.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

Señorita لـ كاميلا كابليو وشون مينديز يتصدر تريند يوتيوب في مصر والعالم.. فيديو

Senorita لـ كاميلا كابيلو وشون مينديز تحقق 65 مليونا في أيام قليلة .. فيديو

نشرة هوليوود: مينا مسعود يطالب جمهوره بدعمه في Teen choice awards.. وفيلم Toy Story يتصدر الـ بوكس أوفيس بإيرادات تفوق الـ100 مليون دولار.. وصور رومانسية بين ايد شيران وزوجته في إيبيزا

في 6 أيام ..كليب Senorita لـ كابيلو ومينديز يقترب من 100 مليون مشاهدة .. فيديو

بعد senorita.. صور تؤكد ارتباط كاميلا كابيلو وشون ميندز

260 مليون مشاهدة لكليب Señorita بعد شائعة ارتباط كاميلا كابيلو وشون مينديز.. فيديو

ترشيحاتنا

رغم مرضه بـ السرطان.. شريف مدكور يرقص في حفل زفاف.. فيديو

اخبار نادي الزمالك يوم 27-8-2019.. حقيقة ترشح مرتضى منصور لرئاسة الجبلاية.. وسبب تعيين مدير للكرة بالفريق

الأمير هارى يتنازل عن خاتم والدته ديانا لـ كيت ميدلتون لهذا السبب

حسام حسن يعلن الحرب على الجيل القديم

بعد حلقة الأمس.. إسعاد يونس تنشر صورة مع فاتن موسى زوجة مصطفى فهمي

الراقصة لوسى تنشر أول صورة لنجلها وتوجه له رسالة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل صينية الرقاق بالدجاج.. 4 وصفات مختلفة أبرزها بالشاميل

شاهد .. محمد صلاح يشتبك مع أحد زملائه في مران ليفربول

أنيقة وجذابة.. 15 صورة تكشف أناقة إطلالات هيدى كرم فى عيد ميلادها