غدًا.. غلق باب تنسيق السكن بالمدن الجامعية لطلاب الأزهر القدامى

تغلق جامع الأزهر، باب تنسيق المدن الجامعية بجامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم بحري بطنطا وقبلي بأسيوط، غدا الخميس الموافق 19 أغسطس، للطلاب والطالبات القدامى فى سنوات النقل المختلفة.





ويتاح للطلاب والطالبات سحب مظاريف التقديم من المدن الجامعية في مختلف محافظات الجمهورية، علما بـأنه فور الانتهاء من تقديم مظاريف المدن الجامعية سوف تبدأ مرحلة المراجعة واستخراج النتائج في 12 سبتمبر 2019.



