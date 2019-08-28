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تعليم

غدًا.. غلق باب تنسيق السكن بالمدن الجامعية لطلاب الأزهر القدامى

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 04:36 ص
المدن الجامعية لطلاب
المدن الجامعية لطلاب الأزهر
محمد شحتة
تغلق جامع الأزهر، باب تنسيق المدن الجامعية بجامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم بحري بطنطا وقبلي بأسيوط، غدا الخميس الموافق 19 أغسطس، للطلاب والطالبات القدامى فى سنوات النقل المختلفة. 

ويتاح للطلاب والطالبات سحب مظاريف التقديم من المدن الجامعية في مختلف محافظات الجمهورية، علما بـأنه فور الانتهاء من تقديم مظاريف المدن الجامعية سوف تبدأ مرحلة المراجعة واستخراج النتائج في 12 سبتمبر 2019.

ومن المقرر أن يتم فتح باب التنسيق للسكن بالمدن الجامعية للطلاب الجدد بعد ظهور نتيجة تنسيق كليات الجامعة للعام الجديد 2019-2020.

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