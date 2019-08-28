سو 57 .. خطفت أنظار العالم والسوشيال ميديا بمعرض ماكس 2019 ..تعرف على المقاتلة الروسية

تستضيف روسيا معرض الطيران الدولى ماكس 2019 لعرض المقاتلات العسكرية، وانطلق المعرض أمس الثلاثاء، في مطار جوكوفسكي بمقاطعة موسكو، بمشاركة أكثر من 800 شركة من أنحاء العالم، ويستمر حتى 1 سبتمبر المقبل.



وتوجهت أنظار المشاركون فى المعرض إلى المقاتلة الروسية سو 57 كونها من أهم المعروضات في الجزء العسكري في المعرض الروسي "ماكس-2019" وهى مقاتلات الجيل الخامس . بل وحظت بإهتمام من جانب رواد السوشيال حيث تداولوا مقطع فيديو لمقاتلة "سو- 57" خلال عرضها بالمعرض ،



مواصفات المقاتلة الروسية





-المقاتلة سو 57 مصممة لتنفيذ مجموعة واسعة من المهام القتالية أثناء العمليات وتتعامل مع الأهداف الجوية والبرية والبحرية. ويمكن استخدامها على مدار الساعة، وفي جميع الأحوال الجوية، وفي ظروف التشويش الصعبة.

تتمثل مزاياها الرئيسية مقارنةً بأنظمة الطيران من الجيل الرابع في سرية الاستخدام نظرًا لانخفاض مستوى رؤيتها والحماية العالية من التشويش لكل من المعدات الموجودة على متن الطائرة ومجمع أسلحة الطائرات، وكذلك وضع الطيران الأسرع من الصوت.

- تفوقت أحدث طائرة مقاتلة روسية على طائرات الجيل 4 ++ من حيث الخصائص الرئيسية: متعددة الوظائف، وآلية، وذكاء اصطناعي عالي لعمليات الاستخدام القتالي، شاملة الاتجاهات واستخدام الأسلحة متعدد القنوات، واستخدام أسلحة بعيدة المدى فائقة الدقة، وقدرة فائقة على المناورة الأسرع من الصوت.

- يوفر مجموع الخصائص القتالية لطائرة سو-57 إي تفوقًا في سوق الطائرات من الجيل الخامس.





- تتمتع مقاتلات "سو 57" من الجيل الخامس بمميزات استثنائية ومن بينها أنها غير مرئية لرادارات الطائرات الجوية، كما أنها مجهزة بأحدث الأسلحة التي يتم تركيبها في داخل جسم الطائرة".

- تساعد ميزة أنها غير مرئية على تقليل من استهلاك الوقود وتزيد من سرعة الطائرة نتيجة إخفاء الأسلحة التي تصطدم بالهواء الذي يؤثر على سرعة الطائرة ومسارها.

- تتمتع المقاتلة بأحدث الأجهزة الإلكترونية وتتكامل بين نظام التحكم الآلي واليدوي، بالإضافة إلى نظام الردار الحديث الذي لا مثيل له في العالم حاليا فضلا عن استخدامها للارتفاعات المتوسطة وبالتالي مع السرعة المتميزة سيكون هناك صعوبة كبيرة أمام الدفاعات والمضادات الأرضية لإصابتها.