سو 57 .. خطفت أنظار العالم والسوشيال ميديا بمعرض ماكس 2019 ..تعرف على المقاتلة الروسية

وتوجهت أنظار المشاركون فى المعرض إلى المقاتلة الروسية سو 57 كونها من أهم المعروضات في الجزء العسكري في المعرض الروسي "ماكس-2019" وهى مقاتلات الجيل الخامس . بل وحظت بإهتمام من جانب رواد السوشيال حيث تداولوا مقطع فيديو لمقاتلة "سو- 57" خلال عرضها بالمعرض ،
مواصفات المقاتلة الروسية
-المقاتلة سو
57 مصممة لتنفيذ مجموعة واسعة من المهام القتالية أثناء العمليات وتتعامل مع
الأهداف الجوية والبرية والبحرية. ويمكن استخدامها على مدار الساعة، وفي جميع
الأحوال الجوية، وفي ظروف التشويش الصعبة.
تتمثل مزاياها
الرئيسية مقارنةً بأنظمة الطيران من الجيل الرابع في سرية الاستخدام نظرًا لانخفاض
مستوى رؤيتها والحماية العالية من التشويش لكل من المعدات الموجودة على متن
الطائرة ومجمع أسلحة الطائرات، وكذلك وضع الطيران الأسرع من الصوت.
- تفوقت أحدث طائرة مقاتلة روسية على طائرات الجيل 4 ++ من حيث الخصائص الرئيسية: متعددة الوظائف، وآلية، وذكاء اصطناعي عالي لعمليات الاستخدام القتالي، شاملة الاتجاهات واستخدام الأسلحة متعدد القنوات، واستخدام أسلحة بعيدة المدى فائقة الدقة، وقدرة فائقة على المناورة الأسرع من الصوت.
- يوفر مجموع
الخصائص القتالية لطائرة سو-57 إي تفوقًا في سوق الطائرات من الجيل الخامس.
- تتمتع
مقاتلات "سو 57" من الجيل الخامس بمميزات استثنائية ومن بينها أنها غير
مرئية لرادارات الطائرات الجوية، كما أنها مجهزة بأحدث الأسلحة التي يتم تركيبها
في داخل جسم الطائرة".
- تساعد ميزة
أنها غير مرئية على تقليل من استهلاك الوقود وتزيد من سرعة الطائرة نتيجة إخفاء
الأسلحة التي تصطدم بالهواء الذي يؤثر على سرعة الطائرة ومسارها.
- تتمتع
المقاتلة بأحدث الأجهزة الإلكترونية وتتكامل بين نظام التحكم الآلي واليدوي،
بالإضافة إلى نظام الردار الحديث الذي لا مثيل له في العالم حاليا فضلا عن
استخدامها للارتفاعات المتوسطة وبالتالي مع السرعة المتميزة سيكون هناك صعوبة
كبيرة أمام الدفاعات والمضادات الأرضية لإصابتها.
مزايا إضافية
أقصى حمولة
قتالية: 10 آلاف كجم
مدة الطلعة
الجوية الواحدة حتى 5.8 ساعة
سرعة الصعود:
330 م / ث
الشركة
المصنّعة: سوخوي
الأسلحة في
الحاويات الداخلية
صاروخ جو / جو
متوسط المدى (كا-77-1)
صاروخ جو / جو
بعيد المدى (كا-37 إم)
صواريخ جو /
سطح الموجهة قريبة المدى (إكس-38 إم أ)
صاروخ جو / سطح
المضاد للرادار (إكس-58 أو شي كا أ)
القنبلة
الموجهة (كا أ بي 500)
الصاروخ
التكتيكي المضاد للسفن (إكس 35 أو أ)
مراحل التطور
2001 : القوات
الجوية الروسية تعلن طرح المناقصة لإنشاء (مقاتلة القرن الـ21)
2002 : قبول
عرض مكتب تصميم طائرات سوخوي الذي أعد مشروع (تي-50)
2004 :
الموافقة على التصميم المقترح لمقاتلة المستقبل
2009 :
الانتهاء من صنع النموذج الأولي
2010 : النموذج
العملي الأولي يقلع من مطار كومسومولسك
2017 : اعتماد
الاسم الرسمي لمقاتلة الجيل الخامس الروسية (سو-57)
2018 : بدء
اختبار محرك المرحلة الثانية وإرسال نموذجين إلى القاعدة العسكرية في مطار حميميم
في سوريا
2019: تسليم 12
طائرة إلى القوات الجوية الروسية