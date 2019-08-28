بدون أدوية.. 5 حيل لـ تسكين ألم الأسنان سريعاً

تسكين ألم الاسنان بسرعة هل تعانى من آلام الأسنان المزعجة من وقت لاخر إليك بعض العلاجات لتخفيف الألم بالطرق الطبيعية يقدمها "powerofpositivity





تسكين ألم الاسنان بسرعة بالنعناع





أوراق النعناع غنية بالزيوت الأساسية التي يمكن أن تقلل من الالتهاب وتخفف من آلام الأسنان الحكيمة. يمكنك فرك الزيت مباشرة على أسنانك أو استخدام كرة قطنية غارقة في مستخلص النعناع. شاي النعناع قد يكون بمثابة شطف الفم. تأكد من تبريده قبل كل الغرغرة.





تسكين ألم الاسنان بسرعة بالماء المالح





يُعرف الملح منذ فترة طويلة بأنه وسيلة لتطهير فم البكتيريا وتعد واحدة من أكثر الطرق شعبية لتخفيف وجع الأسنان المشترك هو الغرغرة في المياه المالحة.





تسكين ألم الاسنان بسرعة بزيت القرنفل





أظهرت القرنفل إمكانات عندما يتعلق الأمر بتخفيف آلام الأسنان الحكيمة ومسكن. وفقا للخبراء ، زيت القرنفل لديه صفات تخفيف الألم الغنية. فائدة أخرى لاستخدام القرنفل هو أنه يمكن أن تمنع نمو البكتيريا في الفم.





يمكن شراء زيت القرنفل بدون وصفة طبية ، أو يمكنك صنع ماء القرنفل الخاص بك عن طريق غليان 4 إلى 6 فصوص كاملة. شطف فمك به أو فركه على اللثة.





تسكين ألم الاسنان بسرعة بزيت شجرة الشاي





زيت شجرة الشاي قوي جدًا ، يجب عليك أولًا تخفيفه بزيت جوز الهند ، الذي يعد أيضًا عاملًا لقتل البكتيريا ، قبل فركه على اللثة المؤلمة. احرص على عدم ابتلاع زيت شجرة الشاي - اغسل فمك دائمًا وأبصق بعد كل تطبيق.





تسكين ألم الاسنان بسرعة بالألوفيرا





يمكن أن بالألوفيرا أيضا تهدئة الألم في اللثة ومنعها من أن تصبح ملتهبة.



