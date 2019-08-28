توقفى عنها فورا.. 6 عادات تدمر جهازك الهضمي

هل تعانى دوما من مشاكل الهضم المزعجة قد تكون عاداتك الغذائية سببا فى ذلك يمكنك إتباع مجموعة العادات السابقه للحفاظ على صحة الامعاء يقدمها موقع "powerofpositivity



1-إغفال تناول الأطعمة قبل البروبيوتيك.



البروبيوتيك هي البكتيريا نفسها ، بينما البريبايوتك هي الكربوهيدرات غير القابلة للهضم التي تتغذى عليها. يمكن العثور على البريبايوتكس في الموز ، الهندباء ، الثوم ، خرشوف البصل ، والحبوب الكاملة.



2 -الأفراط فى تناول السكر والمحليات الاصطناعية.



يمكن أن يؤدي الاستهلاك المفرط للسكر والمُحليات الصناعية إلى توازن لأن المحليات الصناعية ، وخاصة الأسبارتام ، أثبتت أنها تزيد من انتشار البكتيريا و يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بمرض السكري والقلب. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن لهذه السكريات المزيفة أن تزيد نسبة الجلوكوز في الدم.



3-التوتر المستمر



يأتي الإجهاد في أشكال عديدة ، وكلها يمكن أن تؤثر سلبًا على الأمعاء. إن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام ، واستهلاك نظام غذائي يتكون أساسًا من أطعمة كاملة ، والنوم جيدًا يمكن أن يساعد أيضًا في الحد من التوتر.



4-الافراط فى تناول المضادات الحيوية.



الحصول على ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.على الرغم من غائدة المضادات الحيوية إلا أن الافراط فى تناولها قد يسبب مشاكل فى الامعاء



5-النوم الغير كافي



الحصول على ما يكفي من النوم الجيد يمكن أن يحسن صحة الأمعاء ، بالإضافة إلى الحالة المزاجية والمعرفية. وجدت دراسة على الحيوانات أن النوم غير المنتظم أو المتعطل يمكن أن يؤثر سلبًا على صحة الامعاء بالإضافة إلى ذلك ، زاد من خطر الأمراض الإصابة بالتهاب الأمعاء



6- التدخين بشراهة



التدخين يؤثر سلبا على صحة الجسم كله ، بما في ذلك الأمعاء. وجدت دراسة بحثية أن التدخين يساهم في الإصابة بسوء الهضم أو زيادة البكتيريا في مقابل البكتيريا الجيدة. هذا يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بمرض القولون العصبي أو مرض التهاب الأمعاء.