تنسيق المرحلة الثالثة.. تعرف على آخر موعد لتعديل الرغبات

فتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، صباح يوم الجمعة الماضي ، موقع التنسيق الإلكتروني للطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2019، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية، في تنسيق المرحلة الثالثة 2019، لتدوين رغباتهم، والذي كان من المقرر فتحه في الفترة من يوم السبت الموافق 24/8/2019 حتى اليوم الأربعاء 28 من السهر نفسه.





ومن المقرر أن يتم التسجيل بـ تنسيق المرحلة الثالثة 2019 من خلال هذا الرابط: للتسجيل اضغط هنا









ويتم تشغيل الخدمة في معامل الحاسبات بالجامعات المصرية بداية من يوم الأربعاء المقبل، بمواعيد إدخال الرغبات، من خلال المعامل المتاحة بالجامعات:





- يتم فتح هذه المعامل من الساعة 9 صباحا وحتى 3 عصرا بجميع أيام المرحلة.





- يمكن للطالب التقدم من خلال الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات بحيث يكون الموقع متاحا على مدار الـ24 ساعة طوال أيام المرحلة.





- يتم إنهاء إدخال أو تعديل الرغبات في تمام الساعة الـ7 مساءً في آخر يوم للمرحلة.





ويمكن للطلاب التعرف على أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكتروني من خلال الآتي:





1 - معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها في المحافظات المختلفة.



