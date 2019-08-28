عروض فنية وكاريكاتير متنوعة في قصر ثقافة سوهاج

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة سوهاج، حيث قدم قصر ثقافة سوهاج عرض فني لفرقة سوهاج للموسيقى العربية تغنت الفرقة من خلاله بمحموعة من الأغنيات مع المايسترو خالد حبشى، كما قدمت فرقة سوهاج القومية للفنون الشعبية عرض فني وغناء عدة تابلوهات فنية منها "العصا، الخلخال" بقيادة محمد الرز وذلك على مسرح القصر، إلى جانب عرض فيلم تسجلي عن إنجازات قناة السويس بقاعة نادي الأدب بالقصر.
وعرض نادي سينما الأطفال فيلم "حلم الفيروز" بحضانة تعليمية، كذلك عقد ببيت ثقافة المراغة ندوة مكتبية بعنوان "أركان الحج"، بينما نفذ بيت ثقافة جرجا ورشة فنية لتشكيل الصلصال مع الرواد، الى جانب تنفيذ ورشة فنية لتعليم فن الكاريكاتير.
ونفذ قصر الطفل ورشة فن تشكيلي لتعليم الرسم مع الرواد، إلى جانب عقد نادى الأدب لقاء لاكتشاف المواهب من البراعم فى كتابة القصة مع القاص محمد عبد المطلب.
وأقام بيت ثقافة ساقلته محاضرة بعنوان "الحديث عن مشروعات التنمية في محافظة سوهاج" حاضرها الدكتور الفنجري أحمد محمد، تحدث خلالها عن رصف الطرق والصرف الصحي وبناء المدارس، وذلك بجمعية السلام بسفلاق، كما اجتمعت فرقة المنشاه المسرحية مع المخرج المسرحى أحمد الغول لاختيار النص المسرحي لعام 2019- 2020 لتنفذه الفرقة في قصر المنشاه.