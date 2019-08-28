عروض فنية وكاريكاتير متنوعة في قصر ثقافة سوهاج

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة سوهاج، حيث قدم قصر ثقافة سوهاج عرض فني لفرقة سوهاج للموسيقى العربية تغنت الفرقة من خلاله بمحموعة من الأغنيات مع المايسترو خالد حبشى، كما قدمت فرقة سوهاج القومية للفنون الشعبية عرض فني وغناء عدة تابلوهات فنية منها "العصا، الخلخال" بقيادة محمد الرز وذلك على مسرح القصر، إلى جانب عرض فيلم تسجلي عن إنجازات قناة السويس بقاعة نادي الأدب بالقصر.





وعرض نادي سينما الأطفال فيلم "حلم الفيروز" بحضانة تعليمية، كذلك عقد ببيت ثقافة المراغة ندوة مكتبية بعنوان "أركان الحج"، بينما نفذ بيت ثقافة جرجا ورشة فنية لتشكيل الصلصال مع الرواد، الى جانب تنفيذ ورشة فنية لتعليم فن الكاريكاتير.





ونفذ قصر الطفل ورشة فن تشكيلي لتعليم الرسم مع الرواد، إلى جانب عقد نادى الأدب لقاء لاكتشاف المواهب من البراعم فى كتابة القصة مع القاص محمد عبد المطلب.



