رغم الانتقادات.. محمد رمضان يواصل احتفالاته بنجاح حفله في الساحل الشمالي

يواصل الفنان محمد رمضان، الاحتفال بنجاح حفلته الغنائية التي اقيمت في الساحل الشمالي ، بحضور ١٥٠ الف شخصا، رغم الانتقادات التي يتعرض اليها.





ونشر رمضان عبر خاصية ستوري بحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، ردود الافعال حول حفله التي حملت اسم اقوى حفلة في الساحل.





وتصدر محمد رمضان موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" ، بعد موقف تعديه على بعض الجماهير خلال اخر حفلاته بالساحل الشمالى، ولم يكن هذا الحدث الذي اثار جدل رواد موقع تويتر.



