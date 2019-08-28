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فن

رغم مرضه بـ السرطان.. شريف مدكور يرقص في حفل زفاف.. فيديو

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 03:22 ص
شريف مدكور
شريف مدكور
مصطفى كرم
احتفل الإعلامي شريف مدكور بزفاف أحد أصدقائه رغم مرضه بالسرطان.

ونشر شريف مدكور فيديو له عبر "story " بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام وهو يرقص علي أغنية اه يا غزال. 

وظهر شريف مدكور بالفيديو وهو يقف بجوار العروس اثناء دخولها القاعة وبادر بالتصفيق والرقص على المزمار بالقاعة.

ونصح شريف مدكور خلال مداخلة تليفزيونية سابقة، كل مرضى السرطان بممارسة الرياضة خاصة الرقص لما له من طاقة ايجابية؛ مرددا: «بقفل الباب على نفسي لحد ما انام على الارض اصحى من النوم اخذ دش ساخن».

وكان الإعلامى شريف مدكور قد خضع لعملية جراحية لاستئصال ورم بعد أن أصيب بمرض سرطان القولون، ويكمل الآن فترة العلاج الكيماوي.

وينشر شريف مدكور، بشكل مستمر، تفاصيل حياته بعد المرض عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، كما يقدم الكثير من النصائح لمرضى السرطان، ونصائح للأصحاء للوقاية منه.

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