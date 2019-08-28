حظك اليوم الأربعاء 28-8-2019 وتوقعات الأبراج لـ مواليد برج القوس

برج القوس يحب المغامرة وأكتشاف كل ما هو ما هو حوله ويقدم "صدى البلد" توقعات علماء الفلك لبرج القوس، على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى لخبيرة الابراج عبير فؤاد.



حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني:



القمر في منزلك الحادي عشر يعدك اليوم بعلاقات متينة ودافئة تربطك بالبعض.



حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفي:



حتى ولو تعقدت بعض الأمور العاطفية أو المالية.. فلا تتردد في طلب النصيحة ممن تثق بهم.



حظك اليوم برج القوس على الصعيد الصحي:



لا تغفل الأعراض التحذيرية التى يقولها لك جسدك



توقعات علماء الفلك الفترة المقبلة لمواليد برج القوس:



الأصدقاء يمثلون اليوم مساحة مهمة في حياتك.لا تتخلى عن لقائهم دائما .