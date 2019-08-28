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رياضة

رفع سعة ملعب ريفر بليت قبل السوبر كلاسيكو

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 06:40 ص
صدى البلد
نور عادل
أعلن نادي ريفر بليت، رفع القدرة الاستيعابية لملعبه المونيمونتال، قبل 5 أيام من احتضان مواجهة السوبر كلاسيكو أمام غريمه التقليدي بوكا جونيورز، في قمة الجولة الخامسة من عمر الدوري الأرجنتيني.

وتم رفع القدرة الاستيعابية لملعب المونيمونتال إلى 70 ألفا و266 متفرجًا، بعد العديد من أعمال التطوير من جانب قسم البنية التحتية في النادي.

وأوضح النادي أن أعمال التطوير التي شهدها الملعب التاريخي جاءت بعد موافقة حكومة مدينة بوينوس آيرس.

وسيحتضن الملعب التاريخي، أول سوبر كلاسيكو بين الغريمين التقليديين بعد نهائي كوبا ليبرتادوريس 2018 وحسمه ريفر بليت لصالحه.

وقد يلتقي الفريقان مجددا في البطولة القارية، ولكن هذه المرة في نصف النهائي، في حالة تخطيهما للدور ربع النهائي.

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