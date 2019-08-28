أعراض الإصابة بمرض الزهايمر.. صعوبة تذكر الأحداث علامة مبكرة

يعد فقدان الذاكرة هو العرض الرئيسي لمرض الزهايمر من العلامات المبكرة للمرض عادة صعوبة تذكر الأحداث أو المحادثات الأخيرة ومع تقدم المرض، تتفاقم اعتلالات الذاكرة وتتطور الأعراض الأخرى.





وفي البداية، قد يكون الشخص المصاب بمرض الزهايمر واعيا بوجود صعوبة في تذكر الأشياء وتنظيم الأفكار من المحتمل أن يلاحظ أحد أفراد العائلة أو الأصدقاء كيفية تفاقم الأعراض تؤدي التغيرات الدماغية المرتبطة بمرض الزهايمر.





وينتاب كل شخص هفوات في الذاكرة من الحين والآخر، ومن الطبيعي أن تنسى مكان وضعك للمفاتيح أو تنسى اسم أحد معارفك، لكن فقدان الذاكرة المرتبط بداء الزهايمر يستمر ويزيد سوءا؛ مما يؤثر على القدرة على أداء الوظائف في العمل أو في المنزل، بحيث تظهر عليهم الأعراض التالية:





1- يكررون العبارات والأسئلة مرارًا

2- ينسون المحادثات أو المواعيد أو الأحداث، ولا يتذكرونها لاحقًا

3- يضعون ممتلكاتهم في غير أماكنها بشكل عشوائي وتكون أماكن غير منطقية في كثير من الأحيان

4- الضياع في أماكن مألوفة

5- ينسَون أسماء أفراد الأسرة والأشياء المستخدمة يوميًّا، في نهاية المطاف

6- يواجهون صعوبة في العثور على الكلمات الصحيحة لتعريف الأشياء أو التعبير عن الأفكار أو للمشاركة في المحادثات

7- عدم القدرة على التعرف على الأرقام أو التعامل معها.

8- حرق الطعام على الموقد.