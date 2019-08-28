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بدموع الفرحة.. لحظة بكاء طفل مصاب بالتوحد في أول يوم مدرسة لهذا السبب

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 05:57 ص
طفل مصاب بالتوحد
طفل مصاب بالتوحد
عزة عاطف
في موسم العودة للمدارس، التقطت صورتان لطفل حاول تهدئة صديقه المصاب بالتوحد، و"الربت على يديه" في محاولة لقول "ها أنا معك"، بينما لم يعبأ بـ "صوته العالي في الكلام، أو لأنه يقفز صعودًا وهبوطًا ويرفع يديه"، أو أنه يبدو مختلفًا، كل ما فكر فيه أن صديقه الجديد يعاني ولم يهون عليه أحد، فقرر تولي المهمة ومساعدته في تخطي الأمر.

وضع الطفل «كريستيان مور» يده على يد «كونور كريتس» المصاب بالتوحد بعد أن لاحظه في المدرسة وهو يبكي أثناء استعداده لبدء الدراسة في أول يوم، داخل مدرسة مينها الابتدائية في ولاية كانساس الأمريكية، كان كونور مرعوبًا بسبب هول النشاط الجاري من حوله، ويقول بأن لطف كريستيان ساعد في تهدئته.

يقول بحسب صحيفة مترو "لقد كان لطيفًا معي، ففي اليوم الأول من المدرسة بدأت في البكاء فوجدته بدأ في مساعدتي وكنت سعيدًا بذلك... فلم أتمالك نفسي وذرفت دموع الفرحة بعدما أمسك بيدي بقوة"، انتظر الطفلان حتى رن الجرس وسارا معًا إلى داخل المدرسة، ومنذ ذلك الحين نشأ بينهم رابط قوي لا ينفصلان.

شاركت كورتني والدة كريستيان الصورة على صفحتها الشخصية في فيسبوك، وقد انتشرت على نطاق واسع، وقد علقت والدة كونور المصاب بالتوحد "كنت أخشى في كل يوم أن يضحك أحدهم عليه لأنه لا يتكلم بشكل صحيح، أو يضحك بصوت عالي، أو لأنه لا يجلس صامتًا ويقفز صعودًا وهبوطًا رافعًا يديه". 

وأضافت كورتني إن رعاية الأولاد لبعضهم البعض ترسل رسالة إيجابية حول كيفية تعامل الناس مع بعضهم البعض، وأوضحت: "لا يهم اللون، لا يهم الجنس، لا تهم الإعاقة، ولا يهم أي شيء، فقط كن لطيفًا،و افتح قلبك لغيرك... هذا هو ما نحتاجه في هذا العالم"، فعمل واحد من اللطف يمكن أن يغير حياة شخص ما، يمكن أن يغير العالم.

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