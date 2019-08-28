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حظك اليوم الأربعاء 28-8-2019 وتوقعات الأبراج لـ مواليد برج الجوزاء

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 06:16 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
برج الجوزاء متقلب المزاج وهو برج مندفع ايضا فى قراراته ويقدم "صدى البلد" توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء، على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى لخبيرة الابراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهني:

القمر في منزل العلاقات يدعوك اليوم لتوسيع دائرة أعمالك ومعارفك، انطلق كيفما تشاء.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد العاطفي:

رغم الضغوط، القمر يدعم علاقتك بالأخوة والأحباب.. 

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

عليك بمراقبة صحتك باستمرار والانتباه لأوجاع الجسد

توقعات علماء الفلك الفترة المقبلة لمواليد برج الجوزاء:

تبدو في حالة مزاجية حلوة وفي صورة رائعة.

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