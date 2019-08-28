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رياضة

مرتضى منصور يعترض على حكم مباراة الزمالك ومصر المقاصة.. اعرف السبب

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 10:40 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
نور عادل
اعترض المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على حكم مباراة الزمالك ومصر المقاصة التي ستقام اليوم، الأربعاء، باستاد الجيش ببرج العرب في إطار منافسات دور الثمانية في كأس مصر.

وقال مرتضى منصور عن حكم مباراة الزمالك ومصر المقاصة محمود معروف، إنه في وقت سابق لم يحتسب هدفا صحيحا لفريق حرس الحدود في إحدى المباريات ضد النادي الأهلي بالدوري الممتاز.

وأضاف رئيس الزمالك: "أتحفظ على حكم مباراة الزمالك ومصر المقاصة، لم يحتسب هدفا شرعيا ضد الأهلي، مش مبسوط من البداية".

وعن تطبيق تقنية الفار، أشار رئيس الزمالك إلى أن أحد أفلام موسم عيد الأضحى تجاوزت إيراداته 100 مليون جنيه، وهذا ما يشير إلى أن الدولة بها أموال وقادرة على تطبيع تقنية الفيديو.

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