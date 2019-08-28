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رياضة

اليوم.. بني سويف في بروفة ودية أمام كوكاكولا

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 07:54 ص
صدى البلد
كتب مالك خالد
يخوض فريق بني سويف عصر اليوم الأربعاء مباراة ودية أمام فريق كوكاكولا، ضمن استعدادات الفريق للممتاز ب.

وتلعب المباراة في الرابعة والنصف عصر اليوم الأربعاء،ضمن تحضيرات كلا الفريقين للموسم الجديد من دوري الممتاز ب.

وتعد هذه البروفة الودية هي الأخيرة لفربق بني سويف قبل دخول معسكر مغلق ببرج العرب بالإسكندرية ، في مرحلة جديدة من مراحل الإعداد للموسم الجديد.

وكان فريق بني سويف قد تفوق في اخر تجاربه الودية علي السكة الحديد ،٣/٢.

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