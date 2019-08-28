منذ 12 عاماً.. ريهام سعيد تنشر فيديو قديماً يكشف تعاملها مع مرضى السمنة

نشرت الإعلامية ريهام سعيد، فيديو على صفحتها على إنستجرام، دافعت فيه عن نفسها بعد انتقادها المصابين بمرض السمنة.





وعلقت ريهام سعيد، على الفيديو قائلة "انتوا جبتوا الفيديو ده منين؟ دول 12 سنة" وظهرت في الفيديو تنشر حملات توعية للحد من مرض السمنة وأنه ليس عيبا ولكن لابد من الحذر منه وتجنب الإصابة به.





وأضافت ريهام سعيد، أن السمنة مرض يجب الحذر منه، منوهة أنها أصيبت بهذا المرض وكانت في عامها التاسع والعشرين تظهر وكأنها في عمر الخمسين بسبب زيادة وزنها.





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