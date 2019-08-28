محمد رمضان يوجه رسالة إلى منتقدي أقوى حفلة في الساحل

ردّ الفنان محمد رمضان علي الانتقادات التي تعرّض لها بعد حفلته الأخيرة في الساحل الشمالي (أقوى حفلة في الساحل).





ونشر محمد رمضان صورة له من حفلته الأخيرة بالساحل عبر تويتر وعلّق عليها قائلا "‏‎#ثقة_في_الله_نجاح دائمًا" .





ولقيت التغريدة ردودًا واسعة من متابعيه عبر تويتر وجاءت التعليقات بين "‏‎فنان موهوب ولكن الأسلوب لو اتغير هتكون في حتة تانية" و"‏‎مش عارف أقولك ايه بس الغرور وحش".





وأحيا محمد رمضان الاسبوع الماضي أقوى حفلة في الساحل بحضور عدد جماهيري كبير.



