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حوادث

سفاح في بني سويف على خطى ريا وسكينة.. يستدرج النساء من أجل الاعتداء والسرقة والقتل

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 05:17 ص
سفاح في بني سويف
سفاح في بني سويف
محمد شحتة
كشفت التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، عن مفاجأة بوجود سفاح النساء بمحافظة بني سويف على طريقة ريا وسكينة، عن ضحية جديدة ليصل إجمالي لضحايا حتى الآن إلى 5 سيدات.

وأدلى المتهم أ ع، باعترافاته حول تفاصيل الجريمة، منوها أنه استدرج طفلة صغيرة إلى منطقة بعيدة عن سكان القرية واعتدى عليها وقتلها قبل أن يسرق قرطها الذهبي.

وأضاف المتهم الذي يبلغ من العمر 65 عاما، أن هذه الجريمة هي الخامسة له بعد اعترافه بقتل 4 سيدات أخريات عقب استدراجه لهن وسرقتهن ثم قتلهن.

وألقت قوات الأمن القبض على المتهم بعد تعدد البلاغات بالعثور على جثث سيدات في مناطق قريبة من بعضها بالمحافظة وتم تشكيل فريق بحث جنائي لكشف غموض الوقائع.

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