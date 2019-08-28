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تعليم

لطلاب علوم المسرح بآداب حلوان تعرف على موعد امتحانى دور سبتمبر

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 09:26 ص
صدى البلد
كريم ناصر
أعلن اتحاد طلاب كلية الآداب جامعة حلوان، عن موعد انعقاد امتحانات دور سبتمبر لطلاب الفرقة الرابعة قسم علوم المسرح.

أوضح أعضاء الاتحاد انه تم تحديد موعد امتحان مادتى مشروع التخصص و الإضاءة المسرحية يوم 10/9/2019 بالمرسم رقم 1 بمدرج 6 بالدور الارضى بالجامعة وذلك فى تمام الساعة 10 صباحا.

جدير بالذكر أنه على الطلاب الراغبين بمعرفة نتائج التماسهم التوجه لموظفي شؤون الطلاب بالكلية، حيث تم اعلان نتائج الالتماس الأيام القليلة الماضية.

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