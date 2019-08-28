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زينة وشيرين ودينا.. جماهير عمرو دياب تحدد نساء أغنية يوم تلات

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 06:09 ص
عمرو دياب
عمرو دياب
محمد شحتة
سلّط برنامج "آخر النهار" للإعلامي تامر أمين، الضوء على تعامل السوشيال ميديا مع أغنية الهضبة عمرو دياب "يوم تلات".

واستعرض التقرير، تحليلات المتابعين لموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لكلمات الأغنية، حيث استدل بعضهم على أن المقصودة من كوبليه "شكلها مؤامرة أعشق السمرا" هي زوجته وأم أولاده زينة عاشور.

وحلل البعض الآخر، المقصودة من كوبليه "ولا أعشق البيضا أم خدود حمرا" هى زوجته الأولى الفنانة شيرين رضا"، فيما حلل آخرون كوبليه "الحياة حلوة ويا أم روح حلوة" بأنه يصف الفنانة دينا الشربيني".

كما سُلِّط التقرير على الواقعة التي قامت فيها إحدى الفتيات باحتضان الفنان كاظم الساهر على المسرح بطريقة صدمته.

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