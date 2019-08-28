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فن

عن أزمتها مع أحمد عز.. متابع لـ زينة: ما تعمليش مشاكل في الساحل.. والفنانة ترد

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 05:47 ص
زينة
زينة
مصطفى كرم
ردت الفنانة زينة علي تعليق احد متابعيها علي صورتها الاخيرة عبر انستجرام يطالبها بعدم خلق المشاكل في الساحل الشمالي.

وكتبت زينة تعليقا على متابعها: "حاضر"، بعد أن كتب: "متعمليش مشاكل في الساحل بقي" . 

وتابع: "عسل .. أنا هشهد معاكي كدا " لترد عليه زينة قائلة "والله ضحكتني" .

وكانت زينة قد نشرت صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت زينة وهي على الشاطئ خلال إجازتها الصيفية، ترتدى فستانا ابيض وهوت شورت نال إعجاب متابعيها، وعلقت عليها: "الحياة مليئة بالناس الطيبين اذا فشلت في إيجاد أحد منهم فكن أنت أحدهم يمكن تبقي معدى ونكتر". 

ووقعت مشاجرة بين احمد عز مع زينة وشقيقتها في أثناء تواجدهم بالساحل الشمالي، بسبب الخلافات بينهم وقام كل من الطرفين باتخاذ الإجراءات القانونية.
عن أزمتها مع أحمد عز.. متابع لـ زينة: ما تعمليش مشاكل في الساحل.. والفنانة ترد

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