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فن

محمولاً على الأيدي.. سامح حسين بملابس القراصنة من مسرحية المتفائل

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 07:58 ص
سامح حسين
سامح حسين
مصطفى كرم
شارك الفنان سامح حسين جمهوره بصورة جديدة له عبر إنستجرام من كواليس مسرحية المتفائل.

وظهر سامح حسين بالصورة مرتديا ملابس القراصنة ومحمولا علي الايدي في أحد مشاهد المسرحية.

ولقيت صورة سامح حسين اعجاب عدد كبير من متابعيه عبر انستجرام . 

تدور أحداث مسرحية المتفائل في إطار من الكوميديا الاجتماعية، والقصة مأخوذة عن مسرحية الشاعر الفرنسي "فولتير"، وتم تمصيرها بما يناسب الزمان والمكان، لتصبح أكثر اتساقًا من وقائع ومتغيرات الحياة الاجتماعية بمصر.

مسرحية "المتفائل"، ‎إعداد وإخراج إسلام إمام، أشعار طارق علي، والألحان هشام جبر، وتصميم الاستعراضات والدراما الحركية ضياء شفي.

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