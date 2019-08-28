محمولاً على الأيدي.. سامح حسين بملابس القراصنة من مسرحية المتفائل

شارك الفنان سامح حسين جمهوره بصورة جديدة له عبر إنستجرام من كواليس مسرحية المتفائل.





وظهر سامح حسين بالصورة مرتديا ملابس القراصنة ومحمولا علي الايدي في أحد مشاهد المسرحية.





ولقيت صورة سامح حسين اعجاب عدد كبير من متابعيه عبر انستجرام .





تدور أحداث مسرحية المتفائل في إطار من الكوميديا الاجتماعية، والقصة مأخوذة عن مسرحية الشاعر الفرنسي "فولتير"، وتم تمصيرها بما يناسب الزمان والمكان، لتصبح أكثر اتساقًا من وقائع ومتغيرات الحياة الاجتماعية بمصر.



