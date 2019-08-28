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رياضة

تشكيل الزمالك المتوقع أمام المقاصة الليلة في كأس مصر

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 08:08 ص
تشكيل الزمالك
تشكيل الزمالك
ملك موسي
استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو على ملامح التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة المقاصة المقرر لها في الثامنة مساء اليوم الأربعاء في دور الثمانية لكأس مصر.

ومن المتوقع أن يكون التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد
خط الدفاع: محمد عبد الشافي ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز
خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي وعبد الله جمعة وأشرف بن شرقي ومحمود شيكابالا
خط الهجوم: مصطفى محمد

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