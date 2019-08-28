كيف تؤثر قمة السبع على انتخاب ترامب في 2020

قضى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أسبوعا مليئا بتصريحات مثيرة للجدل، التقى خلاله بمجموعة من قادة العالم المتواجدين في فرنسا على هامش قمة مجموعة السبع، حيث تكشف تصريحاته عن سياسته المخطط لها في انتخابات 2020 والوجه الحقيقي للرئيس أمام ناخبيه.





وتقول شبكة "سي ان ان" الأمريكية، إن دونالد ترامب وخلال مؤتمر صحفي بمدينة بياريتز الفرنسية حاول تفسير الطريقة التي يتبعها في الحياة السياسية أمام قادة العالم، حيث تحدث عن طريقته الخاصة في التفاوض ، مؤكدا أنها ساعدته على مدار حياته وأنها كانت الأفضل بالنسبة لبلاده.





وأضافت أن دونالد ترامب الذي وصل للرئاسة منذ 29 شعر تقريبا اعتاد الإدلاء بمثل تلك التصريحات، لكنه أراد أن يسلط الضوء على سياسات حملته الانتخابية 2020 ما يمنح الأمريكيين فرصة لإصدار الأحكام بشأن سياسات رئيسهم.





وأوضحت الشبكة الأمريكية أن مستقبل دونالد ترامب السياسي يعتمد على رؤية الأمريكيين للأوضاع القائمة، مشيرة إلى أن ترامب حول الولايات المتحدة من واحدة من أكثر الدول استقرارا إلى واحدة من الأكثر اضطرابا.





وأضافت في تحليلها أن دونالد ترامب تعمد إزعاج قادة بعض الدول التي يعتقد أنها استغلت كرم بلاده، مشيرة إلى أن ذلك يتماشى مع سياسته حيث يرفع ترامب شعار "اجعلوا أمريكا عظيمة مرة أخرى"، واتضح ذلك في بيانه عن تغير المناخ الذي أوضح فيه أنه لن يضيع الثروة الأمريكية على "الأحلام وطواحين الهواء".





وأشارت "سي إن إن" إلى أن سياسية دونالد ترامب "أمريكا أولا" أثبتت فعاليتها بين الناخبين، لكن تصريحاته خلال القمة لم تكن واقعية بما فيه الكفاية حيث قال "لا أفعل أشياء لأسباب سياسية" في إشارة إلى أن كافة قراراته محسوبة لإرضاء ناخبيه.





ونشر دونالد ترامب عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" مقطع فيديو يُظهره متواجدا إلى جانب قادة العالم في فرنسا، مشيرا إلى أنه كان في مركز الأحداث، بالرغم من أن سياسته وتصريحاته خلال القمة أظهرت مدى عزلته، خاصة في ظل اختلاف الرؤى مع القادة الآخرين حول قضايا المناخ وإيران وكذلك الحرب التجاريه مع الصين.





وأكدت الشبكة الأمريكية أن حرب ترامب التجارية مع الصين لن تكون مفيدة بل أنها ستتسبب في إلحاق الأضرار بالاقتصاد العالمي والمواطنين في الولايات المتحدة.





وحاول دونالد ترامب التحكم في تصريحاته العدائية ضد المسئولين، كما أبدى عدم رغبته في شن حرب على إيران أو تغيير النظام هناك.





وذكرت "سي إن إن" أن أداء دونالد ترامب في قمة مجموعة السبع سيكون له تأثير كبير على اختيارات الناخبين خلال انتخابات الرئاسة المقرر إقامتها في نوفمبر 2020 رغم أن السياسة الخارجية نادرا ما تحدد توجهات الناخبين.





وأكدت أن ما فعله دونالد ترامب في فرنسا، على مدار الأيام الماضية، من شأنه توضيح الخيار أمام الناخبين ممن لم يحسموا أمرهم بشأن ترامب،



