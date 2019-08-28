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بث مباشر.. كلمة الرئيس السيسي في قمة التيكاد بـ اليابان

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 09:36 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة التيكاد
هاني حسين
حرصا من موقع " صدى البلد"، على تقديم خدمة متميزة لمتابعيه، ننقل لكم بثا مباشرا لكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة التيكاد المنعقدة في اليابان.

وتمتع مصر واليابان بعلاقة صداقة طويلة تمتد لأكثر من 150 عامًا، تجعل اليابان محورا دائما للعلاقات الثنائية التي وصفت بـ «المتانة» وقد شهدت العلاقات المصرية اليابانية تقدمًا كبيرا خلال الفترة الماضية خاصة مع الصداقة القوية التي تربط بين الرئيس السيسي وشينزو آبي رئيس الوزراء الياباني إلى جانب الاتساق والتفاهم فى الرؤى السياسية حول كافة القضايا.

والتي بدأت بزيارة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي للقاهرة 2015، ثم زيارة الرئيس السيسي لطوكيو فى 2016 ومن بعدها حضوره قمة الـ 20 يونيو الماضي، الأمر الذي كان له أثرا كبيرا فى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين لـ 2 مليار دولار فى 2018 مقارنة بـ 989 مليون دولار فى 2017، بزيادة 30.5% وكذلك زيادة الاستثمارات اليابانية فى مصر لـ 889 مليون دولار بزيادة 74% عن العام السابق، ومن المتوقع أن يشهد مؤتمر تيكاد 7 نقلة نوعية فى العلاقات المصرية اليابانية، حيث يعبر الرئيس السيسي عن صوت إفريقيا فى هذا المحفل الهام لرئاسة مصر للاتحاد الأفريقي. 

يذكر أن قمة تيكاد 7 تعقد تحت رئاسة مشتركة يابانية مصرية على خلفية رئاسة مصر للاتحاد الإفريقية، الأمر الذي يدعم عملية التعاون الثلاثي ما بين مصر واليابان فى أفريقيا حيث تعد فرصة لتحقيق التطلعات التنمية لإفريقيا خاصة وأن مصر تعد بوابة التنمية نحو القارة السمراء. 

وكانت قد بدأت العلاقات المصرية اليابانية بشكل رسمي فى 7 أبريل 1922 عندما اعترفت طوكيو باستقلال مصر، كما كانت اليابان واحدة من الدول التي وقفت إلى جانب مصر فى ثورة الشعب المصري فى 30 يونيو، بينما قدم الإمبراطور الياباني السابق اكيهيتو في يونيو 2014 التهنئة للرئيس السيسي بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية معربا عن أطيب أمنياته بالنجاح وتحقيق الرفاهية للشعب المصري، مشيرا إلى أن مصر دولة كبري فى الشرق الأوسط وإفريقيا، وهي تعبر مرحلة حاسمة سياسيًا واجتماعيًا، وعبر عن ثقته أن الرئيس السيسي سوف يلعب دورًا قياديًا فى تخطي التحديات مدعومًا بالجماهير المصرية.

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