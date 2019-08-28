حدث ليلاً.. الحكومة: الأحد يمكن أن يكون إجازة رسمية في هذه الحالة وسقوط شجرة كبيرة يحجز أهالي عين شمس الشرقية في شارع: فين الحي يشيلها

نشر موقع صدى البلد، عدة أخبار مهمة، خلال الساعات الماضية نرصدها في التقرير التالي.





حسم المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، الجدل المثار حول موعد إجازة رأس السنة الهجرية.





كشف ابن حسن حمدي، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الأسبق، عن حقيقة إلقاء القبض على والده خلال الأيام القليلة الماضية، ونقله إلى سجن طرة، بسبب بعض قضايا الفساد.





أكد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، على صعوبة لعب مباريات الدوري العام أثناء مواجهات المنتخب الأوليمبي فى الفترة المقبلة.





اندلع حريق ضخم في كنيسة تاريخية بمدينة فيلاديفيا بولاية بنسلفانيا الأمريكية.

وتسبب الحريق الذي اندلع الثلاثاء في انهيار أجزاء من مبنى الكنيسة العريقة التي يعود تاريخها لأكثر من 115 عامًا، وفقا لشبكة "سي بي اس" الأمريكية.



