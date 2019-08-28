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محافظات

محافظ الوادي الجديد: رفع كفاءة المناطق السياحية والأثرية

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 07:43 ص
المناطق السياحية
المناطق السياحية والأثرية
أ ش أ
أكد محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد أن قطاعات المحافظة اتخذت كل إجراءات رفع كفاءة المناطق الأثرية والسياحية بالمحافظة وتجهيزها، استعدادا لاستقبال الوفود المشاركة بمهرجان التمور الدولي الخامس المقرر إقامته بالمحافظة خلال نوفمبر القادم.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مساء أمس الثلاثاء مع مجلس إدارة صندوق هيئة تنشيط السياحة بحضور حنان مجدي نائب المحافظ واللواء هشام لطفي مدير أمن الوادي الجديد، وأعضاء مجلس إدارة الصندوق ، وتم خلال الاجتماع بحث آليات تنمية موارد الصندوق ومناقشة موقف بعض المشروعات السياحية القائمة والمؤجرة بنطاق المحافظة .

ووجه محمد الزملوط بتجهيز برامج ترفيهية للوفود المشاركة في مهرجان التمور ، بالإضافة إلي عمل مقايسة تقديرية للعمارة رقم 230 المجاورة لديوان عام المحافظة لرفع كفاءتها وتطويرها واستغلالها الاستغلال الأمثل في تسكين ضيوف المحافظة الزائرين.
كما وجه المحافظ بضرورة تحصيل كافة المستحقات المالية علي المشروعات السياحية المؤجرة ومنح مهل إضافية للمتعثرين ، وذلك للتيسير عليهم لتوفيق أوضاعهم بما يخدم التنمية السياحية في المحافظة.

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