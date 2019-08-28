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الأرصاد: طقس حار على القاهرة معتدل على السواحل الشمالية.. وهذه درجات الحرارة

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 08:53 ص
طقس اليوم
طقس اليوم
نورهان خفاجي
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، اليوم، الأربعاء، طقسًا معتدلًا على السواحل الشمالية، حارًا رطبًا على الوجه البحري والقاهرة، حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ومتر إلى نصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة ومضطربة وارتفاع الموج يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى على محافظات مصر:
القاهرة 36/26
الإسكندرية 32/25
بورسعيد 32/26
السويس 36/26
رفح 32/22
نويبع 37/28
طابا 34/25
كاترين 32/19
شرم الشيخ 38/30
مرسى علم 37/30
بني سويف 37/24
المنيا 38/24
أسيوط 25 38
سوهاج 25 39
قنا 24 40
الأقصر 26 41
أسوان 28 42
أبوسمبل 28 42
الوادى الجديد 25 42
شلاتين 28 37
ابو رماد 28 36
حلايب 30 35
رأس حدربة 29 34

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