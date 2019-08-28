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تعليم

العالي للخدمة الاجتماعية بقنا ينتدب مدرسين من الجامعة لدعم العملية التعليمية

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 09:11 ص
صدى البلد
يوسف رجب
وافق مجلس إدارة المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بقنا، علي انتداب أعضاء هيئة تدريس من الجامعة لدعم العملية التعليمية بالمعهد والتصديق علي الحساب الختامي لمشروع الميزانية للسنة المنتهية 2018/2019.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بقنا، برئاسة اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، و بحضور الدكتور يوسف الغرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي والدكتور عبد الفتاح تركي عميد المعهد و أعضاء مجلس الإدارة بالمعهد.

كما وافق المجلس علي جدول امتحانات تخلفات مرحلة البكالوريوس وعلي الخطة الدراسية للعام الجامعي 2019/2020.

كما تم خلال الاجتماع عرض القرار الوزاري رقم 3630 بشأن استمرار تعيين الدكتور عبدالفتاح تركي عميدًا للمعهد للعام الدراسي 2019/2020، كما وافق المجلس علي إقامة المعسكر المنهجي لإعداد القادة الاجتماعيين للطلاب المتفوقين للفرقة الرابعة 2019/2020.

وأعرب محافظ قنا، عن خالص تهنئته لأعضاء هيئة التدريس والطلاب بالعام الدراسي الجديد، مؤكدًا اهتمامه بدعم العملية التعليمية داخل المحافظة لتوفير مناخ دراسي جيد للطلاب من أبناء قنا والمحافظات الأخرى يساعدهم في تحقيق التفوق والتميز العلمي.

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