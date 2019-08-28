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برلمان

بسبب اتهامات سب وقذف.. اجتماع طارئ لتشريعية النواب لبحث رفع الحصانة عن نائبين

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 08:57 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، اليوم، الأربعاء، خلال اجتماعها الطارئ، طلب رفع الحصانة عن إحدى النائبات بمحافظة دمياط بشأن اتهامها فى قضية سب وقذف.

كما تناقش اللجنة طلبا آخر مقدم من أحد المحامين ضد أحد النواب يطلب فيه اتخاذ الإجراءات القانونية ضد النائب لإقامة دعوى قضائية.

وطبقا للائحة الداخلية للمجلس، فإن رئيس المجلس يحيل طلب رفع الحصانة إلى اللجنة التشريعية لبحث مدى توافر الكيدية من عدمه فى الطلب، وعندما تنتهى لقرار تقدم تقريرها إلى هيئة مكتب المجلس ليقول رأيه النهائى فى الأمر، حيث إنه طبقا للائحة الداخلية يحل هيئة مكتب المجلس محل المجلس فى قرار بشأن تقرير اللجنة التشريعية، وذلك في حالات الإجازة البرلمانية.

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