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حوادث

تعرف على حقوق المطلقة قبل الدخول وبعده

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 09:26 ص
صورة أرشيفية - تعبيرية
صورة أرشيفية - تعبيرية
محمد العيسوى
مع اقتراب الفتاة من الزواج بعد خطبتها وقبل عقد القران لابد أن تعرف ما بها وما عليها من الحقوق الواجبة.. وأيضا يتعرض بعض الفتيات إلى أمور كثيرة أشبه بعقدة بعد الطلاق ومن بينها الأمور المادية.. لاسيما أن محاولات استكمال حياة الزوجين بأت بالفشل ولا يستطيع كل منهما استكمال حياتهم مع بعضهم البعض فيلجأون الى الانفصال. 

وفى ذات السياق قال محمد على أبو شليل المحامى والمتخصص فى الشأن الأسرى إن المطلقة قبل الدخول لها نصف الصداق المتفق عليه بين الزوجين عاجله وآجله، ويدخل في ذلك الشبكة المقدمة من الزوج للزوجة فتستحق نصفها لأنها جزء من الصداق، ويدخل في ذلك أيضا أثاث منزل الزوجية الذي تعهد به الزوج أو قام بتجهيزه فتستحق الزوجة نصفه، بخلاف ما قامت هي أو والدها بتجهيزه فإنه بأكمله حق لهم لا يأخذ الزوج منه شيئا، ومما تجدر الإشارة إليه أن المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها.

وأضاف أبو شليل أن حقوق المطلقة بعد الدخول هي المهر كله عاجله وآجله، ونفقة العدة التي تبدأ من تاريخ الطلاق، كما يجب للمطلقة نفقة المتعة وتقدر بنفقة سنتين على الأقل ومراعاة حال المطلق يسرا أو عسرا وظروف الطلاق ومدة الزوجية ويجوز أن يرخص للمطلق في سداد المتعة على أقساط، والقاضي يحدد نفقة المتعة حسب ما يراه مناسبا للحالة المعروضة أمامه.

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تعرف على حقوق المطلقة قبل الدخول وبعده

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