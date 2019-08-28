الأرصاد: الخريف يبدأ مبكرا.. والطقس مستقر حتى نهاية أغسطس.. فيديو

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس مستقر خلال الأسبوع الحالي وحتى نهاية شهر أغسطس، موضحا أن درجات الحرارة على القاهرة بين 35 و36 درجة.



وأضاف رئيس هيئة الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية في برنامج «صباح البلد» المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن نسبة الرطوبة ما زالت عالية، مشيرا إلى تواجد الشبورة المائية في الصباح الباكر على أغلب الطرق، خاصة الطرق القريبة من المسطحات المائية والمناطق الزراعية.



وأشار رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن هناك نشاطا للرياح شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء والبحر الأحمر، واضطرابا في الملاحة البحرية.



وأوضح أن نسب الرطوبة على الوجه البحرى والقاهرة تصل إلى 80%، بينما على السواحل الشمالية تصل إلى 90%، مؤكدًا أنه من المتوقع أن يبدأ فصل الخريف مبكرًا.

