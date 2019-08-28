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السيسي أمام قمة التيكاد: أدعوكم إلى تكثيف تعاوننا العلمي والتنموي للاستفادة من قدرات القارة الأفريقية

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 09:02 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
كـريـم الـخـطـيـب
دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام قمة التيكاد إلى تكثيف التعاون العلمي والتنموي للاستفادة من قدرات القارة الأفريقية.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه يمكنني اليوم التأكيد على أن شراكتنا في إطار التيكاد حققت قدرا كبيرا من الإنجازات.

جاء ذلك في نبأ عاجل على قناة الأولى.

تتضمن رؤية مصر تجاه قضية التنمية الشاملة فى القارة الإفريقية التأكيد على أهمية تنمية القدرات البشرية فى العمل المشترك، وإيلاء الاهتمام الكافى بالشباب الأفريقي الذى يشكل ركيزة مستقبل القارة، وتعزيز الاستثمار فيه بزيادة الاهتمام بالتعليم وتطويره على نحو يتيح للشباب اكتساب المهارات اللازمة للانخراط بكفاءة فى سوق العمل ورفع معدلات الإنتاجية والنمو، التركيز على التحول إلى مجتمعات المعرفة بتطوير مجالات البحث والابتكار.

وتشارك فى القمة السابعة للتيكاد بصفتها رئيس الاتحاد الأفريقى وعضوًا فاعلا على الساحة الأفريقية، وخاصة فى ظل رئاستها للاتحاد الأفريقى وجهودها الرامية إلى تدعيم التكامل الافريقى فى مجالات التجارة والصناعة والتكنولوجيا، وتحسين بيئة الاستثمار.

وتعقد قمة التيكاد السابعة تحت رئاسة مشتركة للرئيس السيسى ورئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى، حيث إن اليابان مهتمة بتعزيز التعاون الثلاثي مع القارة الإفريقية.

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