لإدانتهما في محاولة تفجير قطار.. محكمة كندية توافق على إعادة محاكمة رجلين

قالت محكمة كندية إنها وافقت على إعادة محاكمة رجلين أدينا بالإرهاب عام 2015 بتهمة التحضير لتنفيذ تفجير لإخراج قطار ركاب عن مساره قبل ذلك بعامين.



ووجهت الشرطة الكندية تهم التخطيط للهجوم إلى رائد جاسر الذي يبلغ من العمر حاليا 41 عاما وشهيب الصغير (36 عاما) بعد إلقاء القبض عليهما مشيرة إلى أن العملية كانت مدعومة من عناصر لتنظيم القاعدة في إيران.



وقال مسؤولون أمريكيون وقتها إن الهجوم كان يستهدف خطا للسكك الحديدية يربط بين نيويورك وتورونتو، وهو مسار يمر بوادي هدسون عبر نيويورك إلى كندا قرب شلالات نياجرا.



وطلب الرجلان في فبراير إعادة محاكمتهما بدعوى وقوع أخطاء أثناء نظر القضية ورُفض طلبهما بشأن اختيار هيئة المحلفين.



وقالت محكمة استئناف أونتاريو يوم الثلاثاء إنها وافقت على طلب إعادة المحاكمة وأمرت بوقف تنفيذ الحكم الصادر في عام 2015.