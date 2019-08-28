ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السيسي لـ التيكاد: التحديات تحتم علينا تعزيز التعاون على مختلف الأصعدة

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 09:12 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
هاني حسين
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: إننا نعي حجم التحديات التي مازالت تواجه دولنا وتؤثر على شراكتنا، مضيفا:" شراكتنا في إطار التيكاد حققت قدرا كبيرا من الإنجازات وتفاعلت بالإيجاب مع المعطيات الدولية".

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في الجلسة الإفتتاحية لقمة التيكاد باليابان:" التحديات التي تواجهنا تحتم علينا تعزيز تعاوننا على مختلف الأصعدة التنموية"، حسبما أفادت " إكسترا نيوز" في خبر عاجل.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لقمة التيكاد السابعة والتى بدات اليوم بمدينة يوكوهاما اليابانية بحضور رئيس وزراء اليابان شينزو آبى وأمين عام الأمم المتحدة انطونيو جوتيريش.

ويترأس الرئيس السيسى ورئيس وزراء اليابان اجتماعات القمة السابعة للتيكاد التى تستمر حتى يوم 30 أغسطس الحالي بمشاركة زعماء ورؤساء حكومات الدول الأفريقية واليابان.

يذكر أن قمة تيكاد 7 تعقد تحت رئاسة مشتركة يابانية مصرية على خلفية رئاسة مصر للاتحاد الإفريقية، الأمر الذي يدعم عملية التعاون الثلاثي ما بين مصر واليابان فى أفريقيا حيث تعد فرصة لتحقيق التطلعات التنمية لإفريقيا خاصة وأن مصر تعد بوابة التنمية نحو القارة السمراء.

وتمتع مصر واليابان بعلاقة صداقة طويلة تمتد لأكثر من 150 عامًا، تجعل اليابان محورا دائما للعلاقات الثنائية التي وصفت بـ «المتانة» وقد شهدت العلاقات المصرية اليابانية تقدمًا كبيرا خلال الفترة الماضية خاصة مع الصداقة القوية التي تربط بين الرئيس السيسي وشينزو آبي رئيس الوزراء الياباني إلى جانب الاتساق والتفاهم فى الرؤى السياسية حول كافة القضايا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الرئيس السيسي وشينزو آبى وجوتيريش يتحدثون في الجلسة الافتتاحية لقمة تيكاد 7

الرئيس السيسي: شراكتنا في إطار التيكاد حققت قدرا كبيرا من الإنجازات

السيسي: أفريقيا ملتزمة بالعمل على حماية كوكبنا وفقا لاتفاق باريس للمناخ

السيسي: نقدر دعم تيكاد لـ خطتنا الطموحة لإسكات البنادق بحلول عام 2020 في أفريقيا

السيسي: أدعو باسم أفريقيا مؤسسات القطاع الخاص للاستثمار في قارتنا

السيسي أمام التيكاد: ندعم التزام إفريقيا بحماية كوكبنا وفقا لاتفاق المناخ

ترشيحاتنا

زينة وشيرين ودينا.. جماهير عمرو دياب تحدد نساء أغنية يوم تلات

حمادة صدقي يكشف عن حقيقة تواجده في الجهاز الفني لـ منتخب مصر

كأس مصر.. التشكيل المتوقع لنادي الزمالك أمام مصر المقاصة

اطلالة بالبطيخ.. عبير صبري تثير الجدل عبر إنستجرام

البترول: بدء الإنتاج من البئر الأول لـ حقل بلطيم خلال أيام.. فيديو

فرج عامر يطالب الجبلاية بإيقاف الدوري في هذه الحالة

اجتماع هام لاتحاد الكرة الجديد اليوم.. تعرف على التفاصيل

الحقيقة الكاملة.. ابن حسن حمدي يكشف عن تفاصيل نقل رئيس الأهلي إلى سجن طره

تعرف على المصري الوحيد في الجهاز الفني للنادي الأهلي

محمد رمضان يوجه رسالة إلى منتقدي أقوى حفلة في الساحل

بسبب اتهامات سب وقذف.. اجتماع طارئ لتشريعية النواب لبحث رفع الحصانة عن نائبين

قعَّد لاعيبه في البيت.. علاء عبد العال عن تدريب حسام حسن لـ منتخب مصر: مش وقته

مصري يروع المواطنين في الكويت بالساطور.. والشرطة تتدخل

عن أزمتها مع أحمد عز.. متابع لـ زينة: ما تعمليش مشاكل في الساحل.. والفنانة ترد

اخبار التوك شو.. محمد الباز يطالب بإلغاء إجازة رأس السنة الهجرية.. وبشرى لأصحاب المعاشات بشأن العلاوات المتأخرة.. أبو العينين: مصر لديها تشريعات قوية تشجع الاستثمار الأجنبي المباشر

كسفته على الهوا.. أحمد صلاح حسني لـ إسعاد يونس: والله عرقت

رجعي الباقي للوزير.. بوتين يدفع 5 آلاف روبل لشراء آيس كريم لـ أردوغان.. فيديو

كأس مصر.. التشكيل المتوقع لنادي الزمالك أمام مصر المقاصة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ مكياج ترابي ومجوهرات فخمة.. أصالة تخطف الأنظار في السعودية

طريقة عمل صينية الرقاق بالدجاج.. 4 وصفات مختلفة أبرزها بالشاميل

شاهد .. محمد صلاح يشتبك مع أحد زملائه في مران ليفربول