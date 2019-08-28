السيسي لـ التيكاد: التحديات تحتم علينا تعزيز التعاون على مختلف الأصعدة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: إننا نعي حجم التحديات التي مازالت تواجه دولنا وتؤثر على شراكتنا، مضيفا:" شراكتنا في إطار التيكاد حققت قدرا كبيرا من الإنجازات وتفاعلت بالإيجاب مع المعطيات الدولية".



وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في الجلسة الإفتتاحية لقمة التيكاد باليابان:" التحديات التي تواجهنا تحتم علينا تعزيز تعاوننا على مختلف الأصعدة التنموية"، حسبما أفادت " إكسترا نيوز" في خبر عاجل.



جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لقمة التيكاد السابعة والتى بدات اليوم بمدينة يوكوهاما اليابانية بحضور رئيس وزراء اليابان شينزو آبى وأمين عام الأمم المتحدة انطونيو جوتيريش.



ويترأس الرئيس السيسى ورئيس وزراء اليابان اجتماعات القمة السابعة للتيكاد التى تستمر حتى يوم 30 أغسطس الحالي بمشاركة زعماء ورؤساء حكومات الدول الأفريقية واليابان.



يذكر أن قمة تيكاد 7 تعقد تحت رئاسة مشتركة يابانية مصرية على خلفية رئاسة مصر للاتحاد الإفريقية، الأمر الذي يدعم عملية التعاون الثلاثي ما بين مصر واليابان فى أفريقيا حيث تعد فرصة لتحقيق التطلعات التنمية لإفريقيا خاصة وأن مصر تعد بوابة التنمية نحو القارة السمراء.



وتمتع مصر واليابان بعلاقة صداقة طويلة تمتد لأكثر من 150 عامًا، تجعل اليابان محورا دائما للعلاقات الثنائية التي وصفت بـ «المتانة» وقد شهدت العلاقات المصرية اليابانية تقدمًا كبيرا خلال الفترة الماضية خاصة مع الصداقة القوية التي تربط بين الرئيس السيسي وشينزو آبي رئيس الوزراء الياباني إلى جانب الاتساق والتفاهم فى الرؤى السياسية حول كافة القضايا.