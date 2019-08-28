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حوادث

بسبب خلافات المصاهرة.. إصابة ٣ أشخاص بالخرطوش بسوهاج

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 09:39 ص
صورة أرشيفية - نقل
صورة أرشيفية - نقل مصابين
خالد رياض
استقبل مستشفى البلينا المركزي بسوهاج ٣ أشخاص مصابين برش خرطوش في مشاجرة مع آخرين بسبب خلافات المصاهرة، وألقت الشرطة القبض على المتهمين وبحوزتهما بندقية خرطوش.

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطارا من العميد عبد الحميد ابو موسي مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد ورود إشارة من المستشفي المركزي في البلينا بوصول كل من "محي الدين. م. ا" ٥٠ عاما عامل مصابًا برش خرطوش بالوجه، نجله "إبراهيم" ٢٥ عاما عامل مصابًا برش خرطوش بالحوض، "إسلام. ج. م" ٢٠ عامت طالب، مصابًا برش خرطوش بالصدر والكتف الأيمن ويقيمون بناحية الحرجة قبلي دائرة المركز إدعاء تعدي من آخرين وتم تحويلهم لمستشفي سوهاج الجامعي.

وبسؤال المصابين اتهموا كلًا من "حازم. ا. ع" ٤٠ عاما سائق "شقيق زوجة الأول" ، "عبد العليم. ع. ر" ٥٠ عاما عامل "زوج شقيقة المتهم الأول" ويقيمان بذات الناحية بإطلاق أعيرة من سلاح ناري كان بحوزة الأول مما نتج عنه إصابتهم بسبب خلافات المصاهرة.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهمين وبحوزة الأول بندقية خرطوش، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.




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