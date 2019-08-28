ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تمارين رياضية لتقوية العضلات.. فيديو

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 10:13 ص
تمارين رياضية
تمارين رياضية
آيات أحمد
قدم الكابتن حسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، مجموعة من التمارين الرياضية التي تساعد على تقوية العضلات وزيادة النشاط، بمشاركة الإعلامية فرح طه.

وقال حسام أبو هاشم، في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" اليوم، الأربعاء، إن هناك العديد من السبل لتقوية العضلات، من أهمها تمرين العضلات، والعضلات الأخرى المقابلة لها.

وأكد خبير اللياقة البدنية أن تمارين الإطالات لا تحتاج إلى الذهاب للجيم، وإنما يمكن ممارستها في المنزل، مشيرا إلى أن من أكثر المفاصل التى تحتاج إلى تمارين إطالة هو مفصل الكتف.

وأضاف أنه من الممكن تمرين الظهر مع الصدر من خلال تمرين واحد.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. تمارين رياضية لشد وتقوية عضلات الكتف

شاهد.. تمارين رياضية لشد وتقوية عضلات الكتف

تمارين رياضية لتقوية العضلات.. فيديو

شاهد.. تمارين رياضية لشد وتقوية عضلات الكتف

شاهد.. تمارين رياضية لشد وتقوية عضلات الكتف

شاهد| تمارين رياضية لتقوية عضلات الذراعين

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 28 - 8 - 2019 والقنوات الناقلة

الحقيقة الكاملة.. ابن حسن حمدي يكشف عن تفاصيل نقل رئيس الأهلي إلى سجن طره

بعد 17 ساعة جراحة.. إعادة يد نجار بعد قطعها بمنشار.. صور

قعَّد لاعيبه في البيت.. علاء عبد العال عن تدريب حسام حسن لـ منتخب مصر: مش وقته

علاء عبدالعال: الظروف ساعدت الأهلي للتتويج بالدوري.. واستمرار لاسارتي كان صحيحاً

متى يبدأ فصل الخريف؟ الأرصاد تجيب.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ مكياج ترابي ومجوهرات فخمة.. أصالة تخطف الأنظار في السعودية

طريقة عمل صينية الرقاق بالدجاج.. 4 وصفات مختلفة أبرزها بالشاميل

شاهد .. محمد صلاح يشتبك مع أحد زملائه في مران ليفربول