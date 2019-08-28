كعبه عالي على الزمالك .. مصر المقاصة يتفوق على الأبيض فى المواجهات المباشرة .. فيديو

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع فريق مصر المقاصة في الساعة الثامنة مساء اليوم الأربعاء، على استاد "برج العرب" بالإسكندرية، ضمن منافسات ربع نهائي كأس مصر.



وتقابل الفريقان 12 مباراة من قبل ويرصد لكم موقع صدى البلد تاريخ الفريقين :



ويتفوق فريق مصر المقاصة فى المواجهات المباشرة أمام الزمالك لقد فاز فى 6 لقاءات بينما الابيض فاز في 5 مباريات وتعادل الفريقين فى مباراة وحيدة .



وكان أول لقاء بين الفريقين فى عام 2010 وفاز الزمالك وقتها 4-3 وشهد تألقا كبيرا من لاعب الزمالك الحالي أيمن حفني مع فريقه الفيومي وقتها .



وفي موسم 2016/2017 شهدت مباراة غربية مما ادى الى انسحاب الزمالك بعد تغاضي جهاد جريشة عن احتساب ركلة جزاء لصالح الفريق الأبيض بعد لمسة يد واضحة من أحمد سامي لاعب الفريق الفيومي وسجل حسين الشحات هدف اللقاء .



فى 16 إبريل عام 2017 فى الدور الثاني من جدول المسابقة حضر فريق مصر المقاصة موعد المباراة ولكن الزمالك لم يذهب بعد اختلافات بين إدارة النادي واتحاد الكرة علي موعد المباراة واحتسبت نتيجة اللقاء 2/0 لصالح الفريق الفيومي معتبرا الزمالك منحسب من اللقاء وفقا للوائح .



رغم فوز مصر المقاصة علي الزمالك فى عدد اللقاءات ألا ان الزمالك متفوقا علي الفريق الفيومي فى عدد الاهداف وسجل 19 بينما المقاصة سجل 18 بفارق هدف وحيد .



ونجح مصر المقاصة فى الحفاظ علي شباكه فى 4 لقاءات امام الزمالك مقابل مباراة وحيدة للابيض ، وفشل مصر المقاصة فى تسجيل هدف فى مباراة واحد فى 16 من أغسطس الماضي والتي فاز بها الزمالك بهدف وحيد برأسية كاسونجو كابونجو .



وتفوق الزمالك فى النسخة الماضية بالدوري المصري ، ذهابا وإيابا ، فى الدور الاول فاز الابيض بهدف كاسونجو أما الدور الثاني فاز 4/1 بهدفين لمحمود علاء والموسيقار فرجاني ساسي ، ويعتبر النسخة الوحيدة التي تعرض لها مصر المقاصة بالخسارة فى المباراتين.



و نجح فريق مصر للمقاصة في تحقيق الفوز في 4 مباريات متتالية بموسمي 2016 -2017 و 2017 - 2018.



ويتصدر أيمن حفني صانع ألعاب الزمالك هداف المباراتين برصيد 3 أهداف ، هدفين مع الزمالك وهدف وحيد له مع المقاصة فى اول لقاء جمع بينهما .



وسجل كهربا واحمد جعفر وساسي ومحمود علاء هدفين للزمالك ، بينما سجل حسين الشحات لاعب الاهلي الحالي وعمر النجدي لمصر المقاصة .