حسين هريدي: مؤتمر «تيكاد 7» يعكس اهتمام اليابان بالانفتاح على أفريقيا

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية الـ "تيكاد"، والذي انطلقت أعمال نسخته السابعة اليوم الأربعاء بمدينة يوكوهاما برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس وزراء اليابان شينزو آبي ، يعد مؤشرا علي اهتمام اليابان بالانفتاح علي أفريقيا في إطار التنافس الدولي علي النفاذ إلي الأسواق الأفريقية وضمان الوصول إلي الموارد الطبيعية التي تزخر بها القارة السوداء.





وأشار السفير هريدي - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم - إلي الأهمية الكبيرة التي تمثلها القارة الأفريقية الشابة و الغنية بالموارد لليابان ولكل الدول الصناعية الكبرى، وقال "إنه منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الأفريقي وهو يحرص علي دفع فرص التنمية المستدامة بأفريقيا في سياق الأجندة الأفريقية للتنمية عام 2063، ولا يدخر جهدا من أجل تحقيق الأمن والاستقرار بالقارة وتطلعات شعوبها.





وأضاف ، أن مصر تسعى في ذات الوقت إلى التأكيد علي أن محاربة الفساد والإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار في البشر كلها آفات لا يمكن التغلب عليها إلا بالعمل الدؤوب علي إنجاز أجندة 2063 لتحقيق التنمية المستدامة، علاوة علي تعزيز قدرات الدولة الوطنية علي مواجهة تلك الآفات وبصفة خاصة الإرهاب.





وأشار إلى أن مصر أولت أهمية في هذا الخصوص بدول الساحل، وبضرورة تقديم كل الدعم لها في مواجهتها مع الإرهاب الشرس الذي يحاول جاهدا القضاء علي الدولة الوطنية في هذه المنطقة ذات الأهمية الكبري للأمن القومي المصري والعربي علي حد سواء.





واضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق أن مصر مهتمة أيضا بتعزيز الشراكات الدولية المتعددة مع أفريقيا سواء علي مستوي القوي الدولية أوعلي مستوي المنظمات الدولية والإقليمية ، وكذلك مع المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية.



