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رياضة

موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة في كأس مصر والقنوات الناقلة

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 09:35 ص
الزمالك
الزمالك
إسراء أشرف
يلتقي فريق الزمالك مع نظيره مصر المقاصة، اليوم، الأربعاء، في ربع نهائي بطولة كأس مصر، المؤجل منذ شهر فبراير الماضي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة اللقاء بين الفريقين، في تمام الثامنة مساءً، على استاد "برج العرب" بمدينة الإسكندرية.

وسيتم بث اللقاء عبر قناتي أون سبورت ونايل سبورت.

وكان الزمالك تأهل إلى دور ربع نهائي كأس مصر عقب تغلبه على الإنتاج الحربي بنتيجة 2-0، بينما تأهل فريق مصر للمقاصة إلى الدور ذاته بعدما حقق الفوز على وادي دجلة بثنائية مقابل هدف.

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