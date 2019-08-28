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حظك اليوم الاربعاء 28/8/2019 برج السرطان على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 10:16 ص
برج السرطان
برج السرطان
أسماء عبد الحفيظ
توقعت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، حظك اليوم، الأربعاء، لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

ومن صفات برج السرطان التسامح وحب الخير للآخرين.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني وعليك أن تراجع حساباتك بدقة وواقعية إذا أردت أن تحقق نتائج إيجابية.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد العاطفى

"فينوس" في منزل العلاقات مما يجعلك راضيا بما لديك وتجد السعادة في متناول يديك.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج السرطان الفترة المقبلة

اهتم أكثر بتفاصيل الأمور لتحقق طموحك فى النهاية.

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