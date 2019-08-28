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انطلاق مهرجان وسط أوروبا السينمائي

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 10:15 ص
صدى البلد
أ ش أ
ينطلق اليوم، الأربعاء، مهرجان وسط أوروبا السينمائي في مدينة تيمشوارا بغرب رومانيا، ويستمر حتى أول سبتمبر المقبل.

ويغطي المهرجان قسما للمنافسة، بالإضافة إلى قسم بعنوان "بانوراما" ثم أفلام الطلاب والثورات في الأفلام الوثائقية.

وذكر موقع "رومانيا-إنسايدر" الإخباري أن فيلم المخرج الروماني الشهير رادو جودي: "لا يهمني ما إذا كنا نندرج في التاريخ كالبرابرة" سيعرض خلال المهرجان إلى جانب عدة أفلام أخرى.

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