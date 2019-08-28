حظك اليوم الاربعاء 28/8/2019 برج الدلو على الصعيد المهنى والصحى والعاطفي

توقعت خبيرة الأبراج عبير فؤاد حظك اليوم، الأربعاء، لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.
ومن صفات برج الدلو حب التملك.
حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني
اليوم تنصحك الأفلاك ألا تدخل في صراع قُوىَ مع شركاء العمل والحياة.
حظك اليوم برج الدلو على الصعيد العاطفي
القمر في مواجهة برجك، انتبه فالوضع الفلكي قد يصيبك بالتشوش الذهني والعاطفي.
حظك اليوم برج الدلو على الصعيد الصحي
لا تغفل الاهتمام بصحتك لأن الأمور الصحية ليست جيدة.
توقعات علماء الفلك لمواليد برج الدلو الفترة المقبلة
ينتظرك نجاح لكن يحتاج المزيد من الصبر.