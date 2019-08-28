عرض فيلم ترويقة في بيروت بمركز الثقافة السينمائية

يعرض اليوم الاربعاء 28 أغسطس في الساعة السابعة مساء الفيلم اللبناني " ترويقة فى بيروت " بمركز الثقافة السينمائية بشارع شريف وتقام ندوة عقب عرض الفيلم بحضور المخرجة اللبنانية فرح الهاشم ومشاركة الناقد السينمائي الكبير ياقوت الديب ومدير المركز السينمائي مجدى الشحري .



قدمت المخرجة فرح الزين الهاشم فيلمها “ترويقة في بيروت” سنة 2015، وعرضته في مهرجانات سينمائية عديدة في لبنان ومصر والولايات المتحدة وفرنسا وغيرها من المحافل السينمائية وأدت فرح الهاشم دور البطولة الشخصية في العمل بالإضافة لكتابتها للسيناريو والحوار وعمل المونتاج والإنتاج.



